Россияне потратили около 11,6 млрд рублей на покупки в играх за 2018 год

По информации предоставленной специалистами "Яндекс.Кассы" и Data Insight, каждый геймер тратит деньги на игры в среднем три раза в месяц. Специалисты провели анализ платежной активности популярных игровых и стриминговых сервисов: DonationAlerts, YouTube, Steam, Twitch, Battle. net и других.

Оказалось, что за 2018 год российские геймеры потратили на внутриигровые предметы и донаты более 11,6 миллиардов рублей. Каждый четвертый пользователь рунета делал внутриигровые покупки, либо переводил деньги стримерам.

Специалисты выяснили, что в среднем, каждый российский геймер делал покупки в играх за реальные деньги три раза в месяц. Примечательно то, что более 80% игроков не собираются останавливаться, а хотят тратить еще больше.

На данный момент в России проживает около 2 тысяч популярных игровых стримеров. Их заработок в среднем колеблется от одного до нескольких миллионов рублей.

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, что в России могут запретить игру Dota 2 за пропаганду алкоголя, каннибализма и элементов BDSM. Новосибирский юрист Антон Тихонов написал письмо разработчикам популярной компьютерной игры DotA и Dota2, требуя запретить ее для детей младше 18 лет. По словам активиста, игра не запрашивает возраст пользователя, что нарушает закон РФ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию".

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