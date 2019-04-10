Фотографы видят признаки скорого развода на свадьбах

Свадебные фотографы поделились на Reddit своими наблюдениями относительно признаков развода на свадьбе. Многие фотографы сошлись на том, что одним из самых явных признаков скорого развода является ссора на свадьбе.

Один из авторов треда рассказал о ситуации, когда жених и невеста ругались на протяжении всей церемонии бракосочетания, они были настолько злы, что даже не могли смотреть друг на друга. В итоге, фотографу, работавшему на свадьбе, пришлось создавать улыбку жениху с помощью фотошопа.

Еще один фотограф заметил другую особенность — небывалую молчаливость одного из новобрачных. В пример также была приведена история, когда жених во время свадьбы сказал не более десяти слов. При этом его невеста почти все время не умолкала. Союз молодоженов продлился недолго, они развелись через год.

Очередной серьезной проблемой, которая может привести к серьезным разногласиям, назвали игнорирование интересов. Один из пользователей рассказал о женихе, который очень хотел сфотографироваться на свадьбе со своими друзьями в образе кочевников Дикого Запада, однако жена заставила его фотографироваться с собакой. Фотограф даже не успел обработать все фотографии, когда ему позвонил жених и сказал, что он расстался с женой.

Также фотографы ссылались на менее явные признаки. Например, один пользователь заметил, что все пары, которые кидали друг другу в лицо торт позже расставались. Еще один фотограф рассказал о злополучном месте в своем городе — парке. Все пары, которые проводили там церемонию бракосочетания — расставались.

Напомним, "Правда.Ру" публиковала детальную инструкцию о том, как организовать свадьбу.

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