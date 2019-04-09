Шесть VPN-сервисов отказались выполнять требования Роскомнадзора.

Из десяти VPN-сервисов, которым Роскомнадзор направил требование присоединиться государственной информационной системе для блокирования запрещенного контента, шесть ответили отказом. Об этом 9 апреля сообщил журналистам глава ведомства Александр Жаров.
"Шесть сказали: "Нет", а четыре с нами беседуют. Так что время покажет", — сказал чиновник.
Как сообщала "Правда.Ру", требование было направлено VPN-сервисам 28 марта, а на его выполнение отведено 30 дней. В случае отказа Роскомнадзор может принять решение об ограничении доступа к сервису. Кроме того, в своем письме ведомство напомнило о штрафе в 500 тысяч рублей, который выписали компании Google за неподключение к системе.
VPN-сервисы ExpressVPN и TorGuard еще в конце 2017 года заявляли, что не станут подключаться к информационной системе Роскомнадзора. После получения письма о нежелании сотрудничать с ведомством публично сообщили также OpenVPN, VyprVPN, VPN Unlimited и NordVPN.
По словам Михаила Жарова, у него уже "есть план" в отношении отказников, но разглашать его пока не время.
Источник фото: "Правда.Ру"
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