Школы и детсады будут использовать только йодированную соль по распоряжению Роспотребнадзора

Выступая на Международном Арктическом форуме в Санкт-Петербурге руководитель Роспотребнадзора Анна Попова рассказала о распоряжении для детсадов и школ использовать для приготовления пищи только йодированную соль.

"Соответствующий документ был опубликован вчера. Он устанавливает обязательное правило для детских садов и школ использовать только йодированную соль при приготовлении еды. Поэтому можно с уверенностью сказать, что уже с сегодняшнего дня ученики и воспитанники детских садов употребляют в пищу йодированную соль", — рассказала Анна Попова.

Также руководитель Роспотребнадзора сообщила, что ведомство ведет разработку законопроекта, который будет контролировать питание в предприятиях общественного питания.

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, что по информации Роспотребнадзора в России снизилась смертность от алкоголя. Специалисты российского ведомства напоминают, что недавно государство серьезно усилило контроль в сфере реализации алкогольной продукции.

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