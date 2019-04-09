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"Расследование" ФБК обречено на провал из-за отказа родителей подавать иски против "Конкорда"

Общество

Часть родителей отказалась от иска к компании петербургского предпринимателя Евгения Пригожина "Конкорд".

"Расследование" ФБК обречено на провал из-за отказа родителей подавать иски против "Конкорда". 402632.jpeg

Сегодня в Московском суде состоялись слушания по делу заболеваний детей в столичных школах. До судебного заседания дело не дошло, так как некоторые родители решили отказаться от иска.

Как сообщает Федеральное агентство новостей, двое из 15 истцов отказались от выдвинутых ранее претензий компании "Конкорд", принадлежащей петербургскому предпринимателю Евгению Пригожину, так как компании удалось уладить все вопросы без помощи суда. Еще двое попросту не явились на слушания. В итоге их было решено перенести на 15 апреля.

Сама же Любовь Соболь не постеснялась нарушить судебный регламент и вела съемку в зале заседания, что противоречит запрету судьи снимать фото и видео во время процесса. Впоследствии юрист выложила записи в Twitter.

Напомним, так называемый "Фонд борьбы с коррупцией" начал свои нападки на компанию "Конкорд" еще в феврале 2019 года. На YouTube-канале "Навальный-live" появилось "расследование", которое было построено на интервью экс-сотрудницы комбината "Московский школьник" Натальи Шиловой. В опубликованном материале пользователи Сети сразу увидели кучу фейков. Больше всего поразило фото унитаза-раковины, которое оказалось интернет-мемом.

Но самый главный фейк в "расследовании" вскрылся позже. Шилова призналась, что читала на камеру текст, который был заранее подготовлен командой Навального.

Вскоре выяснились и истинные мотивы так называемого "ФБК". Видеоблогер Навальный со своими сторонниками потребовал у петербургского бизнесмена Евгения Пригожина 300 миллионов рублей за прекращение искусственного скандала. Пригожин отказался.

Отметим, что Роспотребнадзор еще в декабре установил, что "виновником" отравления детей в столичных школах стал некачественный липецкий творог. Родителям заболевших детей дали полностью ознакомиться с материалами проверки, а также устроили им экскурсию по цехам комбината.

В настоящее время собственное расследование также проводит Ассоциация предприятий социального питания в сфере образования и здравоохранения.

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Темы фейки Конкорд Любовь Соболь Наталья Шилова Евгений Пригожин Алексей Навальный Фонд борьбы с коррупцией
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