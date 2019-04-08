Бывшие сотрудники ОМОНа пожаловались Владимиру Путину на выселение из служебного жилья

Пятеро мужчин записали видеозапись, в которой обратились к Владимиру Путину, как бывшие сотрудники ОМОНа. Они попросили президента разобраться в ситуации, по которой они оказались на улице вместе со своими семьями.
В обращении говорится, что мужчины получили квартиры как сотрудники столичного ОМОНа в 2010 году. С того времени они проживали там вместе с семьями, оплачивая коммунальные платежи. Однако после ухода ОМОНовцев на пенсию, руководство выдало им предписание освободить жилые помещения.
"Мы всю свою жизнь служили государству, в самых суровых и опасных условиях. Находились в горячих точках, во время массовых акций протестов на Болотной и Манежной. Обеспечивали безопасность проведения Чемпионата мира по футболу-2018. Ежедневно охраняли улицы, а в итоге сами оказались на улице", — утверждает один из обратившихся.
Напомним, "Правда.Ру" публиковала мэксклюзивное интервью с профессором экономики, доктором экономических наук, руководителем Лаборатории сравнительного анализа социально-экономических систем экономического факультета МГУ Андреем Колгановым, который рассказывал о перспективах протестного движения в России.
Фото: кадр из видео
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