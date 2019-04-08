В государственный реестр коррупционеров за год внесли больше тысячи человек

Число записей в публичном реестре чиновников, уволенных с государственной службы из-за подозрений в коррупции, перевалило за тысячу. Реестр появился на официальном портале государственных органов власти в марте 2018 года.

"Одна запись — это один человек, один факт увольнения в связи с утратой доверия", — сказала на пресс-конференции 8 апреля заместитель директора департамента государственной политики в сфере государственной и муниципальной службы Министерства труда Ирина Попова.

Реестр находится в открытом доступе, так что ознакомиться с фамилиями бывших чиновников могут все желающие. По словам Ирины Поповой, информация на портале будет храниться в течение пяти лет.

Общедоступный список опубликован в соответствии с законом "О противодействии коррупции". Попавшие в него граждане могут через суд добиться удаления своих фамилий, но лишь в том случае, если их увольнение будет отменено.

Как сообщала "Правда.Ру", на момент разработки положения о реестре в августе 2017 года Министерство труда оценивало количество увольняемых за коррупцию чиновников в 300 человек в год.

Источник фото: "Правда.Ру"

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