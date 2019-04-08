Новые требования СанПиН вынудят сотрудников кафе и ресторанов ежедневно проходить медосмотр

Новые требования, разработанные Роспотребнадзором, требуют медицинского осмотра сотрудников предприятий общепита перед каждой сменой. Также сотрудник должен уведомить врача либо руководство предприятия о возможных недугах: простуде, кишечной дисфункции, ожогах, порезах и нагноениях.
Помимо новых медицинских правил были включены и общие рекомендации. Например, перед заступлением на работу сотрудники должны пройти специальную подготовку, также они должны носить чистую рабочую одежду и следить за своей гигиеной.
Более того, новые правила регламентируют даже правила подачи блюд. Так, для супов была установлена рекомендуемая температура подачи — 75 градусов по Цельсию. К предприятиям бортового питания, быстрого обслуживания и работающим с детским меню предусмотрены дополнительные правила и рекомендации.
Напомним, "Правда.Ру" уже писала о том, что Роспотребнадзор разработал новые санитарно-эпидемиологические правила для предприятий общественного питания. Новая редакция СанПиНа была опубликовала на официальном сайте Роспотребнадзора.
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