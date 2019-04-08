Против закона о неуважении власти высказались более половины россиян

Более 64% опрошенных респондентов считают, что закон о неуважении к власти был принят для недопущения критики в адрес властей. Об этом свидетельствуют результаты опроса "Левада-центра". Только 23% опрошенных считают, что принятый законопроект действительно направлен на противодействие фейковым новостям.
Примечательно то, что 41% респондентов вообще не знали о принятом законе. Еще около 40% опрошенных заявили, что "что-то слышали" о принятом законопроекте. И лишь 18% ответили, что хорошо осведомлены о законе.
52% респондентов заявили, что осуждают инициативу власти и не согласны с принятым законом. В поддержку закона о неуважении власти выступили 39% опрошенных.
По информации "Левада-центра" опрос проводился в 50 российских регионах с 21 по 27 марта. Участниками стали 1,6 тысяч россиян старше 18 лет.
Напомним, "Правда.Ру" публиковала большой обзорный материал изменения российского законодательства в сфере недвижимости за 2019 год. Среди важных тем: мусорная реформа, налоги, рост тарифов ЖКХ, "дачная" реформа, реорганизация долевого строительства и т. д.
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