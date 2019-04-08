Житель Воронежской области несколько лет получал пенсию в 150 тысяч рублей

Житель Воронежской области почти два года получал пенсию в размере 150 тысяч рублей.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Российской Федерации Воронежской области.

Отметим, что ведомство заинтересовалось пенсионером не просто так. Дело в том, что столь большую пенсию пожилой мужчина получал незаконным способом. Его дочь, указывают в пресс-службе прокуратуры Воронежской области, занимала высокий пост в одном из местных пенсионных фондов. На протяжении нескольких лет предприимчивая женщина подделывала сведения о начислении выплат своему отцу.

Всего, согласно предоставленной информации, ущерб от ее мошеннических действий составил порядка 4 миллионов рублей.

Правоохранители возбудили в ее отношении уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере. Теперь женщине грозит до 10 лет лишения свободы.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что жительница Омска 30 лет жила с паспортом СССР. Она не успела сделать себе паспорт гражданина РФ сразу после того, как СССР развалился. Прошло время, и тогда уже пожилая женщина не решалась обратиться в паспортный стол из-за страха перед внушительным штрафом. Все это время она, разумеется, не получала пенсии.

Также "Правда.Ру" писала о том, что семья из Тюмени случайно выбросила на помойку несколько миллионов рублей. Они признались, что просто-напросто перепутали пакет, в котором лежали деньги, с мусорным пакетом.

Фото: flickr.com.

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