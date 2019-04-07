Потребовавший запретить занятия йогой эксперт обвинил своих оппонентов в сектантстве

Православный богослов и исследователь сектантского движения Александр Дворкин, направивший письмо сенатору Елене Мизулиной с требованием запретить занятия йогой в московских СИЗО, обвинил своих оппонентов в сектантстве. Об этом сообщает радиостанция "Говорит Москва".
По его словам, член Общественной наблюдательной комиссии Ева Меркачева намерено вырвала его слова из контекста.
"Такие вещи нельзя делать без проверки, особенно с такими зависимыми людьми, как заключенные", - пояснил исследователь.
Он добавил, что подозрение вызывает и сама Меркачева, которая также занимается йогой. По мнению Дворкина, занятия йогой несовместимы с христианством, поскольку являются "полем для вербовки целого ряда сект".
Хотя в настоящее время кундалини-йога не запрещена на территории России, но она является тоталитарной сектой, заключил исследователь.
Напомним, чуть раньше Дворкин отмечал, что занятия йогой "могут привести к неконтролируемому сексуальному возбуждению, и как следствие, - к появлению гомосексуальных связей между заключенными". Гомосексуальные заключенные будут отказываться от приема пищи, что повлечет "бунт протестного характера".
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что Федеральная служба исполнения наказаний не станет запрещать занятия йогой в СИЗО из-за жалобы сенатора Елены Мизулиной.
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