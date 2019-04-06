Пострадавшая пассажирка "Яндекс.Такси" отсудила у компании компенсацию в размере 300 тысяч рублей

В 2016 году Елена Гращенкова попала в аварию на автомобиле, который заказывала с помощью сервиса "Яндекс.Такси". Московский городской суд только недавно вынес окончательное решение, в котором постановил выплатить пассажирке компенсацию в размере 300 тысяч рублей.

"Впервые в России суд постановил выплатить компенсацию агрегатор, именно этого я и добивалась, чтобы он понес ответственность за свои действия. Еще 500 тысяч рублей были взысканы со страховой компании "Либерти", которая еще не выплатила всю страховую сумму", — сообщила Елена Гращенкова.

В результате аварии в 2016 году Гращенкова получила перелом плеча из-за чего перенесла операцию. Обращаясь в суд она требовала компенсации в размере 65 миллионов рублей, из которых 59 миллионов рублей — моральный вред, 6 миллионов — временная потеря трудоспособности, а также 550 тысяч — компенсация на медицинские расходы. Елена Гращенкова утверждает, что агрегатор, как связующее звено пассажиров и водителей должен нести ответственность за оказанную услугу.

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, что обманутым дольщиками в России полагается компенсация по аренде жилья. При нарушении сроков передачи квартиры застройщик должен компенсировать дольщикам аренду жилья, информирует портал Единого реестра застройщиков. Такую судебную практику поддержала Судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда Российской Федерации.

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