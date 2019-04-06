Отношения, семья и здоровье - темы, которые больше всего волнуют россиян

Компания Segmento провела масштабное исследование просмотров интернет-сайтов среди россиян, чтобы выяснить, что их больше всего интересует. Аналитики компании проанализировали почти 200 миллиардов просмотров веб-страниц начиная с 2019 года и пришли к выводу, что россиян заботят личностные отношения, семья, здоровье и футбол.
В список интересов россиян также вошли: поп-музыка, национальные и зарубежные блюда, образование за рубежом и пляжный отдых. Аналитики отмечают, что при появлении проблем со здоровьем, россияне ищут советы в интернете, а не обращаются к врачам. Об этом говорит количество просмотров сайтов медицинской направленности — 827 миллионов. При этом, количество просмотров сайтов больниц и клиник меньше в 11 раз.
Самой актуальной темой среди россиян оказалась семья и личностные отношения. Начиная с 2019 года по этой теме было просмотрено более 1,5 миллиарда веб-сайтов, на которых публикуются советы по беременности, регистрации брака и советы по решению проблем в личной жизни.
Напомним, "Правда.Ру" публиковала 20 правил, которые помогут наладить и улучшить отношения с близкими людьми.
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