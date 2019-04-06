Руководители и программисты могут получать более полумиллиона рублей ежемесячно

Сервис по поиску работы hh. ru опубликовал рейтинг самых высокооплачиваемых профессий. Рейтинг продемонстрировал, что наибольший оклад работодатели готовы предложить опытным управленцам и программистам.

Например, чтобы получать 500 тысяч рублей на руки, необходимо иметь не менее шести лет опыта на позиции операционного или генерального директора. В обязательный набор личностных качеств также входят: коммуникабельность, высокая скорость работы и уверенный разговорный английский язык.

Более того, по результатам рейтинга, получать около полумиллиона рублей ежемесячно можно не только в Москве. На данный момент в Туле открыта аналогичная вакансия, в которой требуют иметь не менее шести лет опыта создания и управления небольшими командами (до 20 специалистов). Также соискатель должен иметь опыт в создании/развитии продукта, уметь выводить продукт на международные рынки и иметь хороший разговорный английский язык. Работодатель готов платить такому управленцу от 400 до 700 тысяч рублей.

На зарплату чуть менее полумиллиона рублей на руки могут рассчитывать программисты. Причем работодатели в этой категории совсем не против удаленной работы, а иногда и сами выступают за работу специалиста на дому. На зарплату в 320 тысяч рублей может рассчитывать Senior PHP разработчик. Программисту PHP среднего уровня готовы платить до 300 тысяч рублей. На аналогичную оплату труда могут претендовать программисты Golang.

Из опубликованных данных следует, что в IT-секторе конкуренция составляет примерно 6 человек на вакансию, в то время как среди управленцев на одну вакансию приходится 10 специалистов.

Напомним, "Правда.Ру" публиковала результаты исследований, согласно которым мужчины в Москве получают на 11% больше, чем женщины. Наименьшая разница в зарплатах наблюдается среди молодежи и пожилых граждан. Наибольший разрыв достигается в среднем возрасте, когда женщины уделяют основное внимание воспитанию детей и уходу за семьей.

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