Twitter оштрафовали за отказ сообщить о локализации данных пользователей.

Мировой суд Таганского района Москвы признал 5 апреля компанию Twitter виновной в административном правонарушении. За отказ представить Роскомнадзору сведения о локализации данных российских пользователей Twitter должен заплатить штраф в размере трех тысяч рублей.
Представители компании с судебным решением не согласны. Они настаивают, что сервис не является российским юрлицом, а потому не обязан отвечать на запросы российских федеральных служб и исполнять законы России.
Роскомнадзор потребовал у Twitter сообщить, когда компания перенесет базы данных о российских пользователях на серверы, расположенные на территории страны, как того требует законодательство. Ответ, по мнению представителей ведомства, не содержал конкретики, поэтому в отношении сервиса был составлен административный протокол.
Как сообщала "Правда.Ру", сотрудники Роскомнадзора решили начать административные производства в отношении зарубежных соцсетей после того, как убедились в их нежелании выполнять требований ведомства.
Источник фото: "Правда.Ру"
Читайте также
Россия без "Твиттера": насколько это реально?
Роскомнадзор и "Твиттер" начнут переговоры о хранении данных
"Твиттер" закручивает гайки: новые правила блокировки аккаунтов
Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках, Google+...
Если Зеленский "стабилизирует" Украину, то для Путина это будет хуже, чем санкции, пишут СМИ Германии. Кто же, наконец, подумает на Западе об украинцах?
В Министерстве финансов Российской Федерации признали, что непопулярная в народе пенсионная реформа пока не может спасти ситуацию.
Известная активистка Ирина Фарион заявила, что кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского необходимо посадить в тюрьму.
Боливарианская Республика Венесуэла строит социализм, но не совсем такой, как на Кубе и был в СССР. Там остаются богатые люди. Их, с одной стороны, стараются прижать, но не насильственно, а демократически и финансово. А с другой стороны, на них распространяются и некоторые льготы. Об этом рассказал обозреватель "Правды.Ру", вернувшийся из Венесуэлы.