Twitter оштрафовали за отказ сообщить о локализации данных пользователей

Мировой суд Таганского района Москвы признал 5 апреля компанию Twitter виновной в административном правонарушении. За отказ представить Роскомнадзору сведения о локализации данных российских пользователей Twitter должен заплатить штраф в размере трех тысяч рублей.

Представители компании с судебным решением не согласны. Они настаивают, что сервис не является российским юрлицом, а потому не обязан отвечать на запросы российских федеральных служб и исполнять законы России.

Роскомнадзор потребовал у Twitter сообщить, когда компания перенесет базы данных о российских пользователях на серверы, расположенные на территории страны, как того требует законодательство. Ответ, по мнению представителей ведомства, не содержал конкретики, поэтому в отношении сервиса был составлен административный протокол.

Как сообщала "Правда.Ру", сотрудники Роскомнадзора решили начать административные производства в отношении зарубежных соцсетей после того, как убедились в их нежелании выполнять требований ведомства.

Источник фото: "Правда.Ру"

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