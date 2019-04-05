Более 70% граждан России старше 55 лет ежедневно пользуются интернетом

Больше 70% россиян старше 55 лет пользуются интернетом ежедневно. К такому выводу пришли специалисты компаний Mail.Ru Group и Research Me в результате опроса 9,6 тысяч граждан России старше 14 лет.
У подростков этот показатель достигает 79%, отмечают организаторы исследования. Среди респондентов всех возрастов интернетом ежедневно пользуются 81%. Только 10% участников опроса обращаются к интернету реже двух-трех раз в сутки. От трех до пяти часов во всемирной сети проводят 76% опрошенных россиян.
Большинство граждан используют интернет для общения в разнообразных социальных сетях (64%). Чуть меньше участников опроса пользуются им для игр (62%), поиска информации (58%), просмотра видео (56%), а также для прослушивания музыки (55%).
Доля россиян, проводящих в социальных сетях более трех часов в день, составляет 73%. Больше трех часов в день на общение в мессенджерах тратят 36% респондентов, а в почтовых сервисах - 31%.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что более половины интернет-пользователей в России находятся в онлайне практически круглые сутки. Такие данные приводятся в результатах опроса, проведенного специалистами федерального проекта "Медиагвардия" в сотрудничестве со студентами психологического факультета Института общественных наук при РАНХиГС.
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