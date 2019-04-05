Российские операторы такси запустят систему учета времени работы водителей

Ведущие российские операторы такси планируют запустить систему учета времени работы водителей.
Об этом говорится в совместном заявлении компаний "Яндекс. Такси", "Везет" и "Ситимобил", что поступило средствам массовой информации. Представители таксомоторных компаний заявили, что уже тестируют систему обмена данными о том времени, которое таксист провел за рулем.
Так, операторы такси с помощью этой системы в будущем смогут временно отлучать от работы тех водителей, что находятся за рулем слишком долго и могли устать за это время.
После того, как тестирование системы завершится, российские операторы начнут массово отключать излишне трудолюбивых таксистов.
Отметим, что в тестовом режиме компании уже используют систему в Московской области и городе Ярославле.
Примечательно, что компании пригласили своих конкурентов присоединиться к ним. Так, заявили в своем обращении представители "Яндекс. Такси", "Везет" и "Ситимобил", это значительно повысит безопасность поездок.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что комитет Совета Федерации по развитию информационного общества выступил с предложением выдавать два вида лицензии на работу в такси — для профессионалов и самозанятых граждан.
Также "Правда.Ру" писала о том, что специалисты из Всероссийского центра исследования общественного мнения провели опрос с целью выяснить, как россияне относятся к такси. Выяснилось, что подавляющее большинство опрошенных — 79 % — считают данный вид транспорта безопасным.
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