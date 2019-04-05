Москвич пожаловался на слишком сексуальную судью

Гражданин Российской Федерации Михаил Комаров направил председателю Высшей квалификационной коллегии судей Николаю Тимошину жалобу на судью Таганского районного суда Москвы.
По мнению жителя столицы, судья выглядела излишне сексуально.
В своем письме к Николаю Тимошину Михаил Комаров написал, что обращается к нему "как мужчина к мужчине". Так, считает москвич, Тимошину стоит провести профилактическую беседу с судьей, с которой Комарову пришлось иметь дело.
У нее, указал россиянин в своем обращении, "большие накаченные губы" и "возможно, тоже накаченная" грудь. По словам Михаила Комарова, прямо в ходе заседания в зале суда он ощутил сильное половое возбуждение. У него, признается мужчина, сильно пересохло в горле, от чего ему пришлось пить много воды. Это, в свою очередь, пожаловался москвич, стало чрезмерной нагрузкой для его почек.
Михаил Комаров отметил, что благодарен женщине за столь бурные эмоции, но все же, делится мнением он, необходимо, чтобы судьи имели более деловой образ. Судья же из Таганского районного суда Москвы, удивляется Комаров, в своем кожаном обтягивающем платье больше была похожа на актрису фильмов для взрослых.
Примечательно, что мужчина не сомневается в высокой степени профессиональных навыков женщины. Так, по словам Михаила Комарова, заседание прошло отлично, а судья "все понимала и внимательно слушала".
В Высшей квалификационной коллегии судей подтвердили получение жалобы, но указали, что вернули обращение заявителю его обращению. О каких-либо конкретных нарушениях в работе судьи в жалобе сказано не было, отметили в ведомстве.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что судья из Уфы оказалась шаманкой. Так, сообщают очевидцы, перед очередным заседанием женщина покрыла помещение дорожками соли. Окружила она кругом соли и свой стол.
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