София и Артем возглавили список самых популярных имен для новорожденных в России

Составлен рейтинг самых популярных имен для новорожденных в России.
Соответствующий рейтинг отечественные средства массовой информации составили на основе информации из региональных органов ЗАГС.
Так, новорожденных девочек родители чаще всего называют Софиями. Предпочтение именно этому имени отдают жители сразу 21-го региона Российской Федерации. В числе этих регионов — Москва, Мурманская область и Якутия.
На втором и третьем местах рейтинга самых популярных женских имен для новорожденных идут Анастасия и Виктория соответственно.
Также в российских регионах, согласно предоставленным данным из местных ЗАГСов, пользуются популярностью имена Арина, Ксения и Аделина.
Самое популярное мужское имя в России — Артем. Таким именем чаще всего называли новорожденных мальчиков сразу в 34-х регионах Российской Федерации — например, в Брянской области, Пермском и Камчатских краях, а также республике Бурятия.
На втором месте рейтинга самых популярных мужских имен для новорожденных в России значится Александр. Чуть менее популярными мужскими именами в стране стали Максим и Роман.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что специалисты составили рейтинг имен, обладатели которых чаще всего становятся участниками дорожно-транспортных происшествий.
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