Народная примета не рекомендует супругам чокаться бокалами

Традиция чокаться бокалами за праздничным столом распространена во многих странах мира. Однако, не для всех участников застолья соблюдение этого ритуала считается желательным. Так, в России и Англии существует примета, согласно которой супругам, молодоженам и даже просто влюбленным парам лучше избегать смыкания бокалов и рюмок со спиртными напитками.

Одна из версий происхождения традиции чоканья относит ее возникновение к средневековой эпохе, когда участники трапезы так сильно ударялись сосудами для питья, что их содержимое расплескивалось, попадая из одного бокала в другой. Так сотрапезники демонстрировали отсутствие в напитках яда. Очевидно, что для благополучной пары такая демонстрация является излишней. Согласно примете, когда проливается вино из бокалов супругов, это может привести к материальным потерям и даже ссорам.

Существует и рациональное объяснение, почему застольное чокание вредит семейным отношениям: чем чаще в доме происходят застолья с распитием алкоголя — тем больше семья несет материальных потерь.

Впрочем, здесь существуют и исключения. Если праздник происходит на природе или в ресторане — пара может позволить себе чокаться. Но желательно, чтобы последний удар бокалами после каждого тоста супруги производили не между собой, а с другими людьми. Незамужним девушкам рекомендуется чокаться с успешными и женатыми мужчинами, от которых, благодаря ритуалу, они могут получить частицу благополучия.

Ранее "Правда.Ру" сообщала о результатах опроса российских путешественников, согласно которым каждый третий из них верит в приметы и придерживается связанных с поездками традиций.

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