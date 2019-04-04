Депутаты Удмуртии предложили ввести штрафы для родителей курящих детей

Депутаты Государственного совета Удмуртской Республики планируют вынести на рассмотрение в Госдуму законопроект, предусматривающий введение штрафов для родителей курящих детей. Об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на заявление пресс-службы регионального парламента.

"Планируется рассмотрение законодательной инициативы в Государственную думу Федерального собрания РФ проекта федерального закона, устанавливающего ответственность родителей за употребление табака несовершеннолетним", - пояснили агентству.

По словам депутатов, инициатива установит штрафы за курение детей для их родителей или иных законных представителей в размере от двух до трех тысяч рублей.

Большинство членов парламентской комиссии Госсовета Удмуртии поддержали законопроект, который усилит ответственность родителей за воспитание своих детей и охрану их здоровья, отметили в республиканском парламенте.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что Министерство здравоохранения России подготовило антитабачную концепцию, рассчитанную до 2022 года. Один из самых революционных ее пунктов - запрет на продажу табака людям, родившимся в 2015 году и позже, даже после достижения ими совершеннолетия. Он может начать действовать в 2033 году.

Читайте также: В России навсегда запретят продажу сигарет и курение в квартирах?

В Минюсте рассказали, почему нельзя ввести пожизненный запрет для россиян на курение