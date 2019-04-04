Коллекторы назвали причины отказа должников от оплаты кредитов.

Меньше половины неплательщиков по кредитам объясняет свой отказ своевременно погашать долг отсутствием денег. Такие результаты показал опрос должников, проведенный Национальной ассоциацией колекторских агентств (НАПКА).
Исследование проводилось в течение 2018 года, в нем приняло участие около миллиона должников.
В том, что у них нет денег признались 47% граждан, имеющих задолженности. Свои материальные затруднения они объясняют снижением доходов (30%), чрезмерной кредитной нагрузкой (20%), потерей работы (18%), ростом цен (17%) и семейными обстоятельствами (5%). При этом 10% сообщили, что испытывают сложности в связи с недавними крупными тратами на отпуск или крупные покупки.
Остальные называют другие причины просрочек. 13% должников не согласны с предъявляемой им суммой долга, 9% дожидаются, пока их дело рассмотрит суд, надеясь на уменьшение суммы при таком развитии событий, 7% полагают, что долг можно спокойно не возвращать, а 6% рассчитывают на своих поручителей.
Значительная часть опрошенных утверждает, что попали в поле зрения коллекторов по ошибке. Так, 2% отрицают сам факт оформления кредита, а 5% называют себя жертвами мошенников. 7% респондентов признаются, что не поняли условий договора, а 4% не знают, как погашать кредит.
Всего по данным НАПКА в работе коллекторов находится около 6,5 миллионов долгов на общую сумму около одного триллиона рублей. Как сообщала "Правда.Ру", регионом-лидером по количеству просроченных задолженностей стала Ингушетия.
Источник фото: "Правда.Ру"
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