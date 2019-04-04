Россияне еще не готовы отступить от гендерных стереотипов

"Левада-центр" провел исследование и выяснил, какие качества приписываю женщины мужчинам, а мужчины женщинам. Женщины до сих пор кажутся мужчинам красивыми но легкомысленными. Также представительницы женского пола считают, что мужчинам свойственно не обращать внимания на свои недостатки.

Опрос подтверждает тот факт, что россияне еще не готовы сказать "нет" гендерным стереотипам. Например, общество все еще приписывают в список обязательных мужских качеств: исполнительность, ответственность, верность, заботливость и трудолюбие.

Среди мужских недостатков выделили: лень, легкомысленность, неряшливость, и неразборчивости половых связей. Примечательно то, что только 7% мужчин действительно признали описанные изъяны.

Исследователи заметили, что женщины с высшим образованием предъявляют к мужчинам более высокие требования, такие как логика и ответственность. В то время как женщин без высшего образования волнует только заботливость и верность. Женщины и мужчины сошлись в том, что основными женскими качествами являются: чистоплотность, верность и заботливость.

Напомним, "Правда.Ру" публиковала эксклюзивное интервью известного российского врача-психотерапевта и сексолога Александра Полеева. Он рассказал читателям о "сексуальной грамотности", о том, что мешает мужчине и женщине достичь гармонии в сексуальных отношениях, а также о детских психологических травмах, которые становятся проблемой во взрослой жизни.

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