Депутат посчитал отклонением ведение детских страниц в соцсетях родителями

Депутат ГД от фракции "Единая Россия" Виталий Милонов заявил, что у родителей, которые ведут социальные странички своих детей наблюдаются отклонения. Он призвал ввести запрет на использование социальных сетей для подростков младше 14 лет.
"Печально, когда родитель заводит в социальной сети страницу своего ребенка. По всеми моральным и этическим нормам он не имеет права этого делать. Но нашим законодательством это разрешено", — сказал депутат. Также он добавил, что такое явление ожидаемо, поскольку население России "дебилизируется" различными ток-шоу и алкоголем.
Напомним, Виталий Милонов уже неоднократно призывал запретить социальные сети для подростков. Его последняя инициатива — ограничить время пребывания в социальной сети Instagram для всех россиян до одного часа.
Ранее "Правда.Ру" рассказывала о том, что Виталий Милонов выступил против магов и чародеев, которые "лечат" россиян. Депутат предложил внести поправки в закон "О рекламе", чтобы запретить рекламировать шарлатанам своим услуги.
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