Опрос: каждый пятый россиянин хочет эмигрировать из страны.

Исследовательская компания Gallup опубликовала результаты опроса россиян на тему их желания перебраться в другую страну. Оказалось, что количество готовых при возможности эмигрировать граждан стало самым высоким с 2007 года — 20% от всех респондентов.
Опрос проводился во второй половине 2018 года. Больше всего потенциальных эмигрантов оказалось в возрастной категории от 15 до 49 лет — 44%. Среди граждан от 46 до 60 лет готовы покинуть родину 9% опрошенных.
Среди регионов, куда хотели бы переехать жители России, самой большой популярностью пользуется Евросоюз — туда стремятся 40% россиян, причем, из стран ЕС в опросе лидируют Германия (15%) и Испания (5%). 12% участников исследования выразили готовность переселиться в США, по 5% набрали Япония и Канада.
По итогам опроса за 2017 год покинуть страну изъявили желание 17% жителей России. Такие исследования проводятся с 2007 года, за этот период меньше всего потенциальных эмигрантов в стране было зафиксировано в 2014 году — 7%.
О достоверности данных исследования говорит то обстоятельство, что похожие цифры показывают опросы других организаций. Так, "Правда.Ру" публиковала оценку "Левада-центра", согласно которой в прошлом году желали эмигрировать 17% россиян.
Источник фото: pxhere.com
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