От Малышевой потребовали извинений за оскорбление врачей-остеопатов

Заслуженный врач России и заведующий кафедрой остеопатии Северо-Западного медицинского университета Дмитрий Мохов потребовал извинений от телеведущей Елены Малышевой за ее высказывание о том, что медицинской специальности "остеопатия" в России не существует.

"Прошу принять меры по предотвращению распространения лживой и порочащей достоинство врачей-остеопатов информации лицами, участвующими в передаче "Жить здорово!", а именно Еленой Малышевой и Дмитрием Шубиным". - говорится в обращении Мохова к генеральному директору Первого канала Константину Эрнсту, опубликованному на странице врача в Facebook.

Он добавляет, что Малышева показала свою "крайнюю некомпетентность", введя в заблуждение сотни тысяч зрителей, а также оскорбила врачей-остеопатов, которые "честно возвращают здоровье своим пациентам". По словам Мохова, остеопатия активно развивается в России с 1994 года, в 2012 году - она перешла под государственное регулирование.

"Необходимо в эфире телеканала предоставить населению достоверную информацию о регулировании остеопатии в России и принести извинения всем тем специалистам, деловая репутация которых была задета", - заключает в своем обращении специалист.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что российские зоозащитники в социальных сетях требуют привлечь к ответственности телеведущую программы о здоровье Елену Малышеву.

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