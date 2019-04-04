Норкин покинул студию передачи "Место встречи" в прямом эфире из-за плохого самочувствия

Пресс-служба телеканала НТВ сообщила, что ведущий телепередачи "Место встречи" Андрей Норкин покинул студию в прямом эфире из-за плохого самочувствия.

Андрей Норкин

После начала телепередачи, темой которой стала ситуация на Украине, Норкин сообщил, что он не собирается участвовать "в спектаклях" и ушел со съемочной площадки. Телеканал вынужден был пустить рекламную вставку, а после нее на площадке был уже другой ведущий - Александр Гурнов.

"Во время прямого эфира телепередачи "Место встречи" у ведущего Андрея Норкина ухудшилось самочувствие. Он был вынужден покинуть съемочную площадку. Сейчас ведущий находится на больничном, его заменит журналист Иван Трушкин", - говорится в сообщении пресс-службы НТВ.

Напомним, "Правда.Ру" уже рассказывала об Андрее Норкине, который в прямом эфире телепередачи "Место встречи" выгнал украинского политолога Павла Жовниренко со съемочной площадки. Павел Жовниренко вел себя излишне эмоционально - кричал, перебивал ведущего, активно жестикулировал и игнорировал призывы успокоиться.

На фото: Андрей Норкин

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