В Минпромторге хотят сформировать стратегические запасы российских лекарств

Министерство промышленности и торговли Российской Федерации разработало стратегию развития фармацевтической промышленности в стране.

Разработанная российским ведомством стратегия рассчитана до 2030 года и предполагает два сценария развития отрасли.

Первый сценарий представляет собой поддержку отечественных компаний государством. Речь, что примечательно, идет в том числе и о финансовой поддержке. Это, указывают в Минпромторге РФ, поможет им обеспечить конкурентное преимущество. В российском ведомстве считают, что необходимо развивать не только внутренний рынок, но и экспорт российских лекарств.

К 2030-му году, например, его планируют повысить в четыре раза — с 30 миллиардов рублей до 120 миллиардов.

Второй сценарий развития фармацевтической отрасли в стране, предложенный Министерством промышленности и торговли Российской Федерации, предусматривает "обеспечение минимально необходимого ассортимента лекарственных средств и медицинских изделий" на случай политических конфликтов, войны и прочих чрезвычайных происшествий.

Это, отмечают в российском ведомстве, значит, что весь минимальный ассортимент жизненно важных лекарств должен производиться на территории России. Список этих препаратов пока еще не сформирован.

Минпромторг РФ разрабатывало проект с минувшего года. Пока же он находится на стадии обсуждения.

Отметим, что доля отечественных лекарств на российском рынке на сегодняшний день составляет 30,6% в денежном и 63,7% в количественном выражении.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что употребление популярных лекарств от стенокардии может привести к серьезным заболеваниям сердечно-сосудистой системы и даже остановке "мотора" человеческого организма.

Фото: Минздрав РФ.

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