Московская область лидирует в рейтинге регионов по количеству преступлений

Специалисты составили рейтинг регионов Российской Федерации по количеству совершаемых в них преступлений.
Соответствующий рейтинг составило издание RT. Информацию о количестве преступлений в том или ином российском регионе предоставили в МВД России.
Так, выяснилось, что меньше всего преступлений в прошлом году в России было зарегистрировано на Чукотке. Согласно предоставленной информации, местные правоохранительные органы зарегистрировали лишь 748 правонарушений.
На втором месте рейтинга российских регионов по количеству совершаемых в них преступлений оказался Ненецкий автономный округ. Там в прошлом году было зафиксировано всего лишь 857 преступлений.
С серьезным отрывом от второго места замыкает первую тройку рейтинга Ингушетия. В минувшем году там было зарегистрировано чуть больше полутора тысяч преступлений.
Самое большое же количество нарушений в 2018-м году зафиксировано в Москве. Так, в минувшем году жители и гости столицы России совершили как минимум 140 тысяч разного рода правонарушений.
Также в число регионов с наибольшим количеством зафиксированных преступлений вошли Московская область, Краснодарский край, Челябинская область и Башкортостан.
Всего же, сообщили в МВД России, за прошлый год в стране было зафиксировано порядка двух миллионов преступлений. Это, отметили в российском ведомстве, на целых 3,3 процента меньше, чем в году 2017-м.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что специалисты выяснили, в каких регионах Российской Федерации жители малых и средних городов получают самую высокую заработную плату. Так, оказалось, что самой высокой заработной платой могут похвастаться жители малых и средних городов Ямало-Ненецкого автономного округа.
Фото: wikimedia commons/ Inside.
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