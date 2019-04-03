Россиянам больше не нужен бумажный СНИЛС

Страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования оцифровали. Теперь его бумажная версия не будет выдаваться.
В ПФР пояснили, что информация об обязательном пенсионном страховании будет храниться в цифровом виде. Бумажные свидетельства останутся у граждан и они смогут их применять, однако при внесении в реестр нового человека ему будут выдавать только номер записи в реестре.
Напомним, "Правда.Ру" публиковала материал о том, как Пенсионный фонд будет "бороться" с пенсионерами. Многострадальная пенсионная система в последние годы служит объектом реформирования №1 для множества чиновников и политиков. Заморозка накопительной части, предложения по повышению пенсионного возраста, постоянно меняющаяся формула начисления — всех новаций, действующих и предлагаемых, не перечислить. Чем чревато подобное творчество в сфере, так или иначе касающейся уровня жизни всех без исключения россиян?
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