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Шведские музыканты призвали к бойкоту "Евровидения" в Израиле

Общество

Более 170 выдающихся деятелей культуры Швеции призвали проигнорировать конкурс "Евровидение-2019", который пройдет в Израиле. Шведы в открытом письме обращают внимание общественности на преступления, которые совершает Израиль против народа Палестины.

Шведские музыканты призвали к бойкоту "Евровидения" в Израиле. 402176.jpeg

"Мы, подписавшиеся ниже музыканты Швеции, призываем мировую общественность проигнорировать конкурс "Евровидение-2019", поскольку Израиль использует его, чтобы скрыть свои преступные действия против палестинцев" — говорится в письме.

Также деятели культуры Швеции призывают полностью приостановить культурный обмен между двумя странами на государственном уровне.

Напомним, конкурс "Евровидение-2019" пройдет в Тель-Авиве в мае. Швецию на конкурсе представляет Йон Лундвик.

Ранее, "Правда.Ру" рассказывала, что организаторы конкурса прекратили продажу билетов на "Евровидение-2019" из-за подозрений в сговоре при дистрибуции билетов. Официального дистрибьютера мероприятия, компанию Leaan, подозревают в том, что она не пустила в свободную продажу билеты на самые лучшие места, а распределением этих билетов среди журналистов и спортсменов занимались ведущие шоу Эреза Тал и Асси Азар.

Фото: eurovision.tv

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Темы Европа Швеция Израиль культура Евровидение-2019
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