Сервис доставки еды отстранил сотрудника, пошутившего о трагедии подлодки "Курск"

Delivery Club — популярный сервис доставки еды — отстранил от работы одного из своих сотрудников. Причиной отстранения стала грубая и неуместная шутка работника по поводу трагедии подлодки "Курск".
Подробности инцидента средствам массовой информации сообщили в пресс-службе Delivery Club.
Несколько дня кряду пользователи сети Интернет, напомним, массово обсуждают скриншот комментария представителя Delivery Club в одной из популярных российских социальных сетей. Так, сотрудник популярного сервиса доставки еды в ответ на вопрос о проведении компанией акций в Курске ответил: "Там, где подводные лодки паркуют".
Как заявили представители пресс-службы компании, такой комментарий якобы оставил стажер. Его уже отстранили от работы, указали в Delivery Club, а его сомнительный комментарий удалили. Также в сервисе доставки еды заявили, что их работнику "не хватило знаний географии для адекватной оценки своей идеи".
Напомним, что российский атомный подводный ракетоносный крейсер "Курск" затонул в августе 2000-го года в Баренцевом море. Все члены экипажа — на борту подводного судна находилось 118 человек — погибли. Отметим, что по количеству погибших авария стала второй в послевоенной истории отечественного подводного флота после взрыва боезапаса на Б-37 в январе 1962 года.
Ранее "Правда.Ру" писала о скандале, разгоревшемся в Смоленске. Мэр города-героя отказал в помощи Общероссийской организации "Офицеры России" и Международному союзу бывших малолетних узников фашизма. Речь, кстати, шла не о спонсорстве или финансировании, а лишь о помощи в проведении мероприятия — например, проведении экскурсии.
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