В России представили проект нового СанПиНа

Роспотребнадзор опубликовал на официальном сайте обновленные санитарно-эпидемиологические правила для предприятий общественного питания. Сотрудники ведомства утверждают, что в разработке проекта участвовали представители предприятий общепита.

Из нового документа следует, что санитарно-эпидемиологические правила будут разделены на две части: обязательные для выполнения и методические рекомендации.

Обязательные для выполнения пункты, как и ранее будут включать в себя требования и нормы для безопасной организации производства, однако в новой редакции были учтены новые подходы и технологии. В методических рекомендациях находятся общие положения, которым должны следовать сотрудники предприятия.

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, как россияне активизировались в теме обеспечения СанПиН на рабочих местах. В самый разгар прошлого лета останавливались заводы — сотрудники цехов требовали двойной оплаты за превышение температурного режима. Следом и "белые воротнички", трудящиеся в офисах, вспомнили о СанПиНе, сокращающем, а то и вовсе отменяющем рабочий день в жару. Да, нормы существуют, но, к сожалению, реализовать свои права на практике почти невозможно.

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