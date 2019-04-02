Британскому фельдшеру доказывают, что правильная парковка важнее, чем жизнь

Фельдшер Крис Джеймс Никсон приехал на срочный вызов, чтобы помочь маленькой девочке с тяжелой травмой и получил записку с упреком. В записке было написано, что фельдшер должен понести наказание за неправильную парковку, как профессиональный водитель.

Автор записки подписал ее: "Горожанин, который не смог добраться до дома". История приобрела широкий общественный резонанс после того, как фельдшер решил опубликовать записку в социальной сети и объясниться перед пользователями. В интернете Криса Джеймса Никсона поддержали и отметили, что любые вопросы, связанные с неправильной парковкой, меркнут, когда человек нуждается в медицинской помощи.

Сам Крис утверждает, что опубликовал письмо не для того, чтобы получить хвалебные отзывы, а чтобы объяснить обществу, что его работа предполагает не только большой риск и ответственность, а и гневные отзывы недовольных.

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, что российские фельдшеры сами просили неотложной помощи от властей. Врачи "скорой помощи" страдают от агрессивных пациентов. Медики говорят, что спасать жизнь они обязаны, поэтому выезжают на любой вызов и пытаются спасти каждого пациента. Правда, от некоторых неадекватных и агрессивных больных спасать нужно самих врачей. Только в столице за неделю было зафиксировано шесть нападений на бригады "скорой помощи".

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