Британскому фельдшеру доказывают, что правильная парковка важнее, чем жизнь

Фельдшер Крис Джеймс Никсон приехал на срочный вызов, чтобы помочь маленькой девочке с тяжелой травмой и получил записку с упреком. В записке было написано, что фельдшер должен понести наказание за неправильную парковку, как профессиональный водитель.
Автор записки подписал ее: "Горожанин, который не смог добраться до дома". История приобрела широкий общественный резонанс после того, как фельдшер решил опубликовать записку в социальной сети и объясниться перед пользователями. В интернете Криса Джеймса Никсона поддержали и отметили, что любые вопросы, связанные с неправильной парковкой, меркнут, когда человек нуждается в медицинской помощи.
Сам Крис утверждает, что опубликовал письмо не для того, чтобы получить хвалебные отзывы, а чтобы объяснить обществу, что его работа предполагает не только большой риск и ответственность, а и гневные отзывы недовольных.
Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, что российские фельдшеры сами просили неотложной помощи от властей. Врачи "скорой помощи" страдают от агрессивных пациентов. Медики говорят, что спасать жизнь они обязаны, поэтому выезжают на любой вызов и пытаются спасти каждого пациента. Правда, от некоторых неадекватных и агрессивных больных спасать нужно самих врачей. Только в столице за неделю было зафиксировано шесть нападений на бригады "скорой помощи".
Читайте также:
Врачи "скорой" просят неотложную помощь
Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках, Google+...
Президент Эстонии Керсти Кальюлайд посетит Москву 18 апреля. Однако от российской стороны нет никаких сведений о готовящемся приеме, его повестке дня.
Президент Эстонии Керсти Кальюлайд посетит Москву 18 апреля. Однако от российской стороны нет никаких сведений о готовящемся приеме, его повестке дня.
Лишенный прав водитель такси из СКФО в Москве сбил сотрудника ДПС, оформлявшего протокол на Тестовской улице столицы. Теперь таксисты ждут "мощный пресс".
Почему президент США Дональд Трамп признал Голанские высоты частью территории Израиля именно сейчас? Можно ли рассматривать это как "плевок в лицо" Саудовской Аравии, объявившей себя покровителем арабского сопротивления? На эти вопросы "Правде.Ру" ответил эксперт.