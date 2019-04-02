Детские игрушки в России могут подорожать из-за новой инициативы минпромторга

Детские игрушки в России могут подорожать на 20% из-за разработанного Минпромторгом законопроекта, предполагающего введение предварительной экспертизы игрушек перед их поступлением в продажу. Об этом сообщает портал газеты "Известия" со ссылкой на заявление Ассоциации индустрии детских товаров (АИДТ).
Инициатива министерства предусматривает обязательное проведение социальной, психологической, педагогической и санитарной экспертиз для игрушек в целях повышения "безопасности и нравственности ребенка".
Специалисты Минэкономразвития подчеркивают, что данная мера может привести к повышению цен на продукцию. С этим согласны в Ассоциации индустрии детских товаров. Проведение экспертиз обойдется сравнительно недорого - от 5 до 15 тысяч рублей. Наибольшие затраты будут связаны со сроками их проведения, которые занимают несколько месяцев. Все это время товар необходимо хранить на складе, а сами игрушки - перестанут быть актуальными для детей.
"Более 30% рынка игрушек связано с новыми книгами и мультфильмами. И для их успешного выхода на рынок время - это один из главных факторов", - поясняют в АИДТ.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что Минпромторг России поддержал предложение о маркировке детского питания.
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