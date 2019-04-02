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Фейк Навального и Соболь о «Конкорде» Пригожина разоблачен

Общество » Расследования

 

Фейк Навального и Соболь о «Конкорде» Пригожина разоблачен. 402079.jpeg

Наталья Шилова, героиня фейкового ролика команды блогера Алексея Навального о якобы нарушениях санитарных норм на комбинатах соцпитания в Москве, рассказала, что ее обманом заставили оговорить компанию «Конкорд» петербургского бизнесмена Евгения Пригожина, сообщает  Telegram-канал «Выпускайте Кракена».

Шилова в видеообращении сообщила, что причиной ее сотрудничества с Навальным и юристом так называемого ФБК Любовью Соболь стала тяжелая жизненная ситуация: ее сын тяжело заболел кишечной инфекцией. За диагноз сразу «ухватились» в ФБК, где потратили огромное количество времени для раскрутки кампании против системы школьного питания в Москве.

По ее словам, Соболь обратилась к ней в соцсетях, заинтересовавшись ее работой на комбинате питания «Московский школьник», и предложила оплатить лечение ребенка.

«Она пообещала мне решить все то, что никто не мог решить - это помочь ребенку, - уточнила Шилова. -  У меня было просто безвыходное положение. Сейчас я уже понимаю, что меня просто втянули, но тогда мне обещали всю необходимую помощь. Деваться мне было некуда».

Первая встреча, по словам Натальи, проходила в виде интервью: сторонников Навального очень интересовала ее работа в «Московском школьнике». Рассказ о некоторых мелких ошибках в работе комбината питания их не устроил. На втором интервью Шиловой попросту вручили готовый текст - выдуманный от начала до конца.

«Там было настолько противоположно тому, что я рассказывала: было много домыслов, различных неточностей», - уточнила Наталья, добавив, что какие-либо правки в текст ей запретили вносить.

Как сообщает издание «Политэксперт» , записи ролика «под диктовку» оказалось недостаточно: представители ФБК потребовали сделать несколько заявлений для СМИ в обмен на помощь ее ребенку. Шилова вспоминает, что во время съемок приходил и сам Навальный. Похлопал ее по плечу, пафосно рассказывая о важности их дела по «освобождению России».

Как вспоминает Шилова, «жемчужину» расследования ФБК - гибрид унитаза и умывальника, которую якобы используют для помывки овощей и фруктов - придумал лично Навальный. При этом, по ее словам, он «смеялся, говорил, что круто зайдет, кучу просмотров получим».

Фейк Навального и Соболь о «Конкорде» Пригожина разоблачен. 402081.jpeg

Шилову заверили, что ей хорошо заплатят, как только удастся «выбить» миллионы у Пригожина и мэра Москвы Сергея Собянина. Они также возлагали надежды на то, что Соболь получится продвинуть в Мосгордуму после «хайпа» на громком скандале вокруг московского социального питания.

Однако с выходом ролика о Шиловой все забыли. Денег, разумеется, обманутой женщине не дали. Более того, за появление в штабе Навального Наталье пригрозили травлей в соцсетях. Ответственность за ложную информацию также возложили на Шилову.

Итогом скандала стало увольнение Натальи с работы. Денег на лечение сына не осталось, множились только долги.

«Оказалось, что кто-то распускает слухи, что этим фейкам про унитаз я их всех подставила. Но это был их сценарий. Я этого не хотела говорить. Мне сейчас очень некомфортно, что весь этот ролик чуть ли не мне одной приписывается со всеми этими фактами и фейками», - пожаловалась Наталья.

Комбинат «Московский школьник» подал на Наталью в суд за клевету. Найти денег на адвоката женщина не может, теперь она в отчаянии.

«Я поверила Навальному и Соболь, они меня предали, использовали.  Не верьте им. Мы для них - развлечение», - заключила Шилова.

Напомним, в феврале в ряде СМИ появились интервью с Натальей Шиловой, которая, представляясь экс-сотрудницей компании «Московский школьник», рассказывала о якобы жутких нарушениях норм при производстве детского питания в Москве. «Расследование» опубликовал на своих страницах в соцсетях Навальный, неоднократно ранее распространявший фейки о компании Евгения Пригожина «Конкорд». В качестве подтверждения слов женщины, демонстрировались фотографии «ванны», в которой якобы сотрудники предприятия «мыли овощи» перед приготовлением для школьников.

В ответ на клевету Навального исполнительный директор компании «Московский школьник» Николай Фатеев провел видеоэкскурсию, показав, что слова Шиловой на самом деле - абсолютная ложь. Чуть позже выяснилось, что «жемчужина расследования» - умывальник-унитаз - очень старый мем. После этого Навальный удалил со своего сайта снимок «умытаза». Любовь Соболь также пыталась оправдаться за фейк.

Этим событиям предшествовала не менее заметная работа Любови, посвященная компании «Конкорд». Юрист ФБК выдвинула обвинения в адрес бизнесмена Пригожина, заявив, что якобы его компания виновна в том, что заболели дети в детсадах и школах Москвы. При этом она полностью проигнорировала расследование Роспотребнадзора, констатировавшего незадолго до этого, что виновником является один из липецких производителей молочной продукции.

В середине февраля Пригожин раскрыл подробности встречи с Навальным в Петербурге. По его словам, блогер потребовал выплаты 300 млн рублей за прекращение раздутого им самим скандала с детским питанием в Москве. Пригожин категорически отказался выплачивать какие-либо деньги шантажисту.

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Темы Конкорд фейк-ньюс Любовь Соболь Наталья Шилова Евгений Пригожин Алексей Навальный
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