Депутат предложил дать мужчинам право забирать свои фамилии у бывших жен

Депутат от "Единой России" Владимир Петров предложил дать право мужчинам забирать свои фамилии у бывших жен. Парламентарий обратился в Минюст с призывом разработать соответствующий нормативно-правовой акт, который бы позволил сторонам в юридическом поле определять дальнейшее использование фамилий после развода.

Владимир Петров хочет добиться того, чтобы женщина в случае развода возвращала себе девичью фамилию, если этого потребует ее бывший муж. Депутат считает, что такой точки зрения придерживаются многие мужчины при разводе с женами, однако на сегодня не имеют права потребовать от них сменить фамилию.

Петров ссылается на статистику разводов, количество которых увеличивается с каждым годом. По состоянию на 2018 год, было зарегистрировано 967 новых браков, в то время, как количество разводов составило 613 тысяч.

Юристы уже отмечают, что инициатива Владимира Петрова вряд ли примет вид законопроекта, так как запрет на использование фамилии после развода противоречит праву гражданина на свободный выбор имени и фамилии, который гарантирован ему Конституцией России.

Напомним, "Правда.Ру" публиковала интересный материал, в котором приводились обряды разводов в древности среди разных народов. Поскольку темы любви, брака и разводов являются вечными, они уже успели обрасти различными стереотипами и историческими мифами. Здесь и мифы о вечной любви, долге перед семьей и том, что в стародавние времена разводов не было, семьи были крепче, а мужчины ответственней. Браки действительно были крепче, но не потому, что разводов не было.

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