Закон о наказании "воров в законе" подписан президентом России

Президент России Владимир Путин подписал закон об уголовной ответственности для лидеров преступных группировок. Документ предусматривает внесение в Уголовный кодекс поправок, согласно которым лица, занимающие "высшее положение в преступной иерархии", должны лишаться свободы на срок от 8 до 15 лет. Создание преступной группировки карается заключением до 20 лет. Преступным деянием становится также участие в сходках главарей группировок.
Как сообщала "Правда.Ру" законопроект был внесен президентом в Государственную думу в середине февраля. Необходимость его принятия авторы пояснительной записки обосновывали тем, что лидеры преступных группировок часто избегают уголовной ответственности, хотя их деятельность представляет большую общественную опасность. Депутаты поддержали документ в первом чтении уже через неделю после его поступления в парламент.
Вступление закона в силу означает введение уголовного преследования для таких действий, как координация преступных деяний, создание устойчивых преступных связей, раздел сфер преступного влияния и руководство преступными действиями.
Источник фото: kremlin.ru
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