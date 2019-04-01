Специалисты из Levi’s дали рекомендации по поводу стирки джинсов

Сотрудники популярного американского бренда Levi's дали несколько рекомендаций относительно того, как часто и каким образом лучше всего стирать джинсы.

Заявление экспертов передает британское издание The Independent.

Так, указали сотрудники американской компании, не стоит стирать джинсы слишком часто. Они будут выглядеть хуже, поясняют эксперты. Достаточно, уверены сотрудники Levi's, стирать джинсы один раз в месяц.

Деним — грубая, плотная ткань саржевого переплетения, из которой шьются классические джинсы — долговечна и прочна, указывают специалисты, поэтому стирать их каждую неделю совершенно необязательно.

К тому же, передает заявление специалистов британское издание, это позволит сэкономить на воде и электроэнергии.

Также эксперты рассказали, каким образом нужно стирать джинсы. Их необходимо вывернуть наизнанку и стирать в режиме с прохладной температурой. Использовать жидкое моющее средство, заявляют в Levi's, можно, но вот от отбеливателя стоит отказаться.

Отметим, что Levi Strauss & Co. американская компания, основанная в 1853 году Ливай Штрауссом. Один из наиболее известных производителей одежды и обуви в мире.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что популярный новостной портал составил список вещей, на которые стыдно брать кредиты. В рейтинг вошли современные гаджеты, шикарные свадьбы и репетиторы.

Фото: pixabay. com.

Читайте также:

Как создать свой неповторимый образ.