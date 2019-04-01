Джим Керри подвергся критике со стороны внучки Бенито Муссолини

Известный актер Джим Керри опубликовал в социальной сети карикатуру на итальянского диктатора Бенито Муссолини, чем вызвал критику со стороны его внучки. На рисунке актера изображена молодая пара подвешенная вверх ногами.
Под рисунком Джим Керри оставил подпись: "спросите у Бенито Муссолини, что такое фашизм". Внучка итальянского диктатора - Алессандра Муссолини увидела публикацию Керри и оставила под ней свидетельства зверств, которые были сделаны американскими военными. Среди материалов были фотографии вьетнамских детей, которые прятались от авиабомб бомбардировщиков США.
Ранее Джим Керри уже отметился присутствием в социальных сетях. Он раскритиковал основателя Facebook Марка Цукерберга с помощью двоичного кода.
Напомним, "Правда.Ру" писала о российском мюзикле, в котором, по заявлению организаторов должен был сыграть Джим Керри. Однако заявления оказались фейковыми, и известный американский актер не собирался играть в российской постановке.
Фото: Twitter
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