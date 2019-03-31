СБУ признала экстремистской песню Наташи Королевой "Маленькая страна"

Российская певица Наташа Королева рассказала о том, что Служба безопасности Украины (СБУ) признала экстремистской ее композицию "Маленькая страна", запретив въезд на территорию Украины в октябре 2016 года.

"Они решили, что моя песня "Маленькая страна" призывает к экстремизму. Серьезно. Что я своим творчеством, своими песнями - призываю к экстремизму", - рассказала Королева в интервью телеканалу НТВ.

Она добавила, что въезд на территорию Украины ей запрещен до 2021 года. Однако исключение сделали только один раз, в январе 2017 года, когда певица прилетела в Киев на похороны своей бабушки. В настоящее время Королева судится с СБУ, дело рассматривается в Европейском суде по правам человека.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что певицу Лолиту Милявскую пограничники сняли с поезда в Конотопе и не пропустили через украинскую границу к больной дочери. "Я в Конотопе, меня в 4 утра сняли с поезда, я не могу навестить своего ребенка, который заболел, потому что мне запрещен въезд в Украину. Вот, пересаживают сразу на другой поезд", - написала певица. По ее словам, ей запрещен въезда в Украину из-за посещения Керчи в 2015 году.

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