Общепит вошел в список самых стабильных сфер для работы в России

Всероссийский научно-исследовательский институт труда Министерства труда Российской Федерации перечислил наиболее стабильные сферы труда в стране на сегодняшний день.

Соответствующими данными российское ведомство поделилось с изданием RT.

Так, согласно предоставленным специалистами данным, к наиболее стабильным сферам труда в России на сегодняшний день относятся промышленность, строительство, торговля, гостиничный бизнес и общепит.

Также, указали в ВНИИ труда Минтруда РФ, к таковым можно отнести сферы здравоохранения и образования.

Стабильна, указали специалисты, и сфера IT-технологий. Технологическое развитие и внедрение цифровых технологий в экономику и социальную сферу способствуют данной отрасли развиваться.

Наименее уверено же, указали эксперты из Всероссийского научно-исследовательского института труда Министерства труда Российской Федерации, чувствуют себя работники, занятые в сельском хозяйстве, рыболовстве и сфере жилищно-коммунального хозяйства.

Нестабильной также специалисты считают сферу администрирования и документооборота.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что социологи провели масштабное исследование с целью выяснить, в каких регионах Российской Федерации самый низкий и самый высокий уровень безработицы. Так, оказалось, что жители Москвы и Санкт-Петербурга практически не испытывают проблем с поиском работы, а хуже всего с этим в России обстоят дела в Ингушетии, Карачаево-Черкессии, Дагестане и Чечне.

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