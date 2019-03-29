Россия потратила за пять лет 18 млрд рублей на прием беженцев с Украины

Более 18 миллиардов рублей с 2014 года потратила Россия на прием, обустройство и оказание помощи украинским беженцам. Об этом сообщает агентство "РИА Новости" со ссылкой на заявление начальника управления по организации визовой работы МВД РФ Кирилла Адзинова.

По его словам, события на Донбассе продемонстрировали готовность России к массовому притоку вынужденных мигрантов.

"Российская Федерация приняла более 450 тысяч человек, которые обратились к ней за убежищем. На мероприятия, связанные с их приемом, обустройством и оказанием медицинской помощи, было потрачено около 18 миллиардов рублей", - сказал Адзинов.

Он добавил, что в 2014 году статус беженца попросили 270 тысяч граждан Украины, в 2015 году - 149 тысяч, в 2016 - 22 тысячи, а в 2017 - 9,5 украинцев. На данный момент временное убежище в России получили чуть меньше 80 тысяч украинских граждан.

Ранее "Правда.Ру" писала о словах министра иностранных дел Украины Павла Климкина, который назвал резкое увеличение числа украинских граждан, уезжающих на заработки на границу - "мегавызовом" для страны. По его мнению, ситуация с оттоком населения из Украины не является катастрофой и не дает никаких поводов для паники.

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