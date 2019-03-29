Медведев заявил об отсутствии претензий к работе Абызова в правительстве.

Глава правительства России Дмитрий Медведев заявил, что ему абсолютно неизвестна коммерческая деятельность Михаила Абызова, арестованного по обвинению в хищении 4-х миллиардов рублей. При этом, он высоко оценивает работу Абызова на посту министра по делам "открытого правительства".
"Если говорить о самой системе Открытого правительства, то у меня к ней — к этой системе и к работе этой — никаких претензий нет, это была серьезная и вполне важная для страны работа", — сказал Дмитрий Медведев в прямом эфире с пользователями соцсети "ВКонтакте" 29 марта.
В январе 2012 года, будучи президентом России, Дмитрий Медведев назначил Михаила Абызова своим советником, а с мая 2012 по май 2018 года Абызов работал в правительстве Дмитрия Медведева.
Ранее глава правительства сообщал, что об уголовном деле в отношении Абызова он узнал только после задержания бывшего министра.
Как сообщала "Правда.Ру" арест Абызова некоторые комментаторы связывают с его финансовым участием в американских оборонных проектах.
Источник фото: government.ru
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