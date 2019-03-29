Глава Минопросвещения напомнила россиянам о праве учителей на личную жизнь

Министр просвещения РФ Ольга Васильева обратила внимание общественности на то, что у учителей может быть личная жизнь, которую не нужно выносить на обозрение. Также глава Минпросвещения отметила, что преподавателям особо тяжело сохранять таинство личной жизни при текущем развитии технологий.

Ольга Васильева

"Мы стали забывать о том, что преподаватели такие же люди, как и все остальные. Они тоже имеют право на личную жизнь. И никто не имеет права в нее вмешиваться, или выносить ее на всеобщее обозрение. А решать различные проблемы с учителями нужно более деликатно", — сказала Ольга Васильева.

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала об инциденте в Барнауле. Учитель русского языка и литературы Татьяна Кувшинникова опубликовала в социальных сетях фотографию в закрытом купальнике и вечернем платье зимой. Преподаватель не просто занимается спортом, а еще и состоит в Алтайской федерации закаливания и зимнего плавания "Белые медведи".

Фотография, которая вынудила преподавателя уволиться, была опубликована после очередного мероприятия федерации. Однако один из родителей учеников посчитал, что учительница не должна публиковать настолько откровенные фотографии в социальных сетях и обратился к директору школы.

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