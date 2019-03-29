Зарплаты мужчин в Москве оказались на 11% выше, чем у женщин

Зарплаты мужчин в Москве в среднем на 11% больше, чем у женщин. Об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на доклад научного сотрудника Института экономики РАН Марины Баскаковой по итогам проведения исследования гендерных проблем в Москве.
По ее словам, исследование опиралось на данные Росстата, а также столичного управления МВД России. Заказчиком исследования выступил уполномоченный по правам человека в Москве.
"Разрыв несколько сократился в связи с выполнением майских указов президента, когда подняли зарплаты бюджетникам. Но в Москве этот разрыв достаточно небольшой, всего 11%. По сути, это подходит к показателям скандинавских стран, что, я считаю, очень хорошо", - сказала Баскакова.
Она отметила, что проблема оплаты труда в целом по стране остается достаточно значимой, поскольку разрыв между мужскими и женскими зарплатами остается высоким. В регионах женщины получают от 72 до 73 процентов от зарплаты мужчин.
Наименьшая разница в зарплатах наблюдается среди молодежи и пожилых граждан. Наибольший разрыв достигается в среднем возрасте, когда женщины уделяют основное внимание воспитанию детей и уходу за семьей.
"Именно женщины ухаживают за другими членами семьи, ведут работу по дому. А когда у мужчины рождается ребенок, его карьера не останавливается", - резюмировала Баскакова.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что образование, здравоохранение и социальные услуги являются наиболее популярными сферами занятости среди женщин в возрасте от 15 до 72 лет.
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Росстат: образование и здравоохранение - наиболее популярные сферы занятости среди женщин
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