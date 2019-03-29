90% россиян стремятся экономить энергоресурсы.

Всероссийский центр изучения общественного мнения по итогам очередного опроса установил, что 90% жителей России следят за своими расходами на энергоресурсы и стараются их экономить. 57% опрошенных делают это постоянно, а 33% — периодически. И лишь 9% совсем не следят за собственным энергопотреблением.
Ежедневная экономия в большей степени свойственна сельским жителям — среди них в ней признались 63% респондента. А в Москве и Санкт-Петербурге тщательно контролируют свое потребление лишь 46% опрошенных соответственно.
Среди молодежи до 24 лет постоянно стараются уменьшить расходы на энергетику 35% участников опроса, а среди старшего поколения, людей в возрасте 60 лет и выше — 68%.
Итоги исследования ВЦИОМ опубликовал накануне всемирной акции "Час Земли", которая пройдет вечером 30 марта с 20.30 до 21.30. Социологи отметили рост информированности россиян об этой акции. В 2013 году о ней знали 36% граждан, а в 2019 — уже 56%. При этом, почти каждый четвертый респондент сказал, что имеет опыт участия в акции.
Ранее "Правда.Ру" сообщала, что генеральный секретарь Мирового энергетического совета Кристоф Фрай назвал Россию "энергетической сверхдержавой".
Источник фото: "Правда.Ру"
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