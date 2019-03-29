СМИ: ФСБ прослушивала телефон Абызова за два года до ареста

Федеральная служба безопасности прослушивала телефонные переговоры Михаила Абызова с 2017 года. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источник в Следственном комитете. События, в связи с которыми возбуждено уголовное дело в отношении экс-министра, относятся к 2011-2012 годам.

В материалах, оглашенных 27 марта в Басманном суде при определении меры пресечения для фигурантов уголовного дела, указано, что версия следствия строится на содержании телефонных переговоров Михаила Абызова и гендиректора компании "Ру Ком" Николая Степанова. При этом, адвокат Владимир Старинский отрицает наличие в расшифровках данных, подтверждающих обвинение. По версии Старинского, записанные разговоры велись исключительно на бытовые темы.

Напомним, что бывший министр по делам "открытого правительства" Михаил Абызов был задержан ФСБ 26 марта. Его обвиняют в хищении четырех миллиардов рублей у двух новосибирских компаний, которое создало угрозу для энергетической безопасности нескольких регионов страны.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что защитники Абызова предлагали отпустить его под залог в миллиард рублей, но Басманный суд решил заключить экс-министра под стражу.

Источник фото: sledkom. ru

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