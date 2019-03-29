Власти решили отказаться от передачи Исаакиевского собора РПЦ

Исаакиевский собор в Санкт-Петербурге не будет передан РПЦ, а сам вопрос о передаче объекта снят с повестки дня в правительстве. Об этом сообщает агентство "РБК" со ссылкой на собственные источники.

"Чтобы церковь там нормально функционировала, никакая передача не нужна. Все стороны пришли к пониманию, что передача Исаакия не первостепенный вопрос", - рассказал источник агентства в правительстве.

Он также добавил, что решение окончательно закрыть эту тему было принято в связи в широким общественным резонансом. Большинство жителей Санкт-Петербурга выступили против передачи Исаакиевского собора церкви.

Напомним, 30 декабря минувшего года истек срок распоряжения о передачи Исаакиевского собора РПЦ. По данным комитета имущественных отношений Санкт-Петербурга, новой заявки от церкви на этот объект не поступало.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что патриарх Кирилл направил в Федеральное агентство по управлению государственным имуществом письмо с просьбой передать в ведение Русской православной церкви Спасо-Андроников монастырь и Музей имени Андрея Рублева, расположенный на его территории.

По словам директора музея Михаила Мидлина, в этом нет необходимости, поскольку музей и в настоящее время взаимодействует с церковными структурами.

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