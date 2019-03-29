В России могут ввести доплаты за эмоциональную вредность на работе

Министерство труда разрабатывает систему оценки эмоциональной вредности на работе, чтобы врачи, учителя и журналисты смогли получать за это надбавки.

Газета "Известия" выяснила, что этот вопрос активно обсуждался на совещании в Министерстве труда, где присутствовали заместитель министра Григорий Лекарев и заместитель председателя Федерации независимых профсоюзов Давид Кришталь. По информации издания, присутствующие инициировали разработку системы оценок по влиянию эмоциональной и интеллектуальной нагрузки.

Напомним, согласно Трудовому кодексу России, сотруднику, который работает во вредных или опасных условиях труда начисляется надбавка в размере 4% от заработной платы. Также ему полагаются дополнительные семь дней отпуска, а его рабочая неделя должна быть сокращена на четыре часа.

Ранее "Правда.Ру" рассказывала о том, что глава Якутии подписал указ, который запрещает принимать на работу мигрантам в различные сферы деятельности. Айсен Николаев внес дополнения, которые касаются установления запрета на трудовую деятельность мигрантов по различным видам экономической деятельности. Теперь мигрантам будет отказано в приеме на работу на производстве пищевых продуктов, одежды, на предприятиях связанных с перевозкой пассажиров и различных грузов, а также в сфере здравоохранения и образования.

Фото: flickr.com

Читайте также:

Глава Якутии подписал указ о запрете приема мигрантов на работу сроком на один год